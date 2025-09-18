Un auto de TC giró en el Autódromo en evento privado

La Municipalidad de Balcarce autorizó la realización de un evento privado en el Autódromo Juan Manuel Fangio. La actividad fue organizada por una empresa concesionaria de Mar del Plata, que llevó adelante una capacitación vinculada al manejo de camiones.

Durante la jornada, también participó un auto de Turismo Carretera perteneciente a Tomás Catalán Magni, que giró en horas de la tarde. Inicialmente, se había previsto que el vehículo utilizara solamente el circuito chico, aunque finalmente recorrió una mayor parte del trazado.

En el lugar, se constató que las obras en el autódromo se encuentran parcialmente paralizadas. El intendente municipal, Esteban Reino, había informado en una entrevista radial por FM 100.9 que se esperaba la visita de representantes de la ACTC a fines de agosto o principios de septiembre, con el objetivo de continuar los trabajos en los pianos de cada cabecera. A la fecha, no se han registrado novedades respecto a la finalización de dichas tareas.

En la misma entrevista, Reino mencionó la posibilidad de que una categoría nacional visite el circuito en el mes de noviembre, con el objetivo de llevar a cabo la reapertura oficial del autódromo.