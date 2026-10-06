Un deudor alimentario fue excluido del Autódromo Juan Manuel Fangio por orden judicial

Una resolución del Juzgado de Paz de Balcarce dispuso la prohibición de ingreso de un hombre que mantiene una deuda por cuota alimentaria al Autódromo Juan Manuel Fangio y, en caso de encontrarse dentro del predio, ordenó su exclusión durante las competencias automovilísticas previstas para este fin de semana.

La medida fue adoptada luego de que quedara firme la resolución que había fijado los alimentos provisorios y de que el alimentante fuera intimado de pago en su domicilio real, sin que se registrara posteriormente el depósito de la suma adeudada en la cuenta judicial.

Ante esta situación, y considerando que las medidas adoptadas previamente no habían resultado efectivas, el juzgado resolvió hacer efectivo lo establecido por el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, junto con los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En concreto, la resolución ordenó “la prohibición al alimentante de ingresar al Autódromo Juan Manuel Fangio y/o excluirlo del circuito y del ámbito de desarrollo de las competencias automovilísticas” que se disputarán este fin de semana en Balcarce.

La disposición fue comunicada con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles a la Municipalidad de Balcarce y a la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), organismos a los que se solicitó hacer efectiva la prohibición hasta tanto el deudor regularice el pago de la obligación alimentaria.

La intervención judicial

En diálogo con Radio Puntonueve, el doctor Franco Javier Constanzo explicó que se trata de una persona que había sido notificada en reiteradas oportunidades acerca de la deuda que mantiene en concepto de cuota alimentaria.

Según detalló el profesional, ante la falta de cumplimiento, el hombre fue incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y se adoptaron otras medidas tendientes a lograr que regularizara la situación.

Constanzo señaló que posteriormente se tomó conocimiento de que el deudor se encontraba organizando actividades para concurrir al Autódromo Municipal durante el fin de semana en el que se desarrollarán las competencias.

A partir de esa situación, la representación legal solicitó al Juzgado de Paz una medida cautelar para impedir el ingreso del hombre al circuito o disponer su exclusión en caso de que ya se encontrara dentro del predio.

Finalmente, el juzgado hizo lugar al planteo y ordenó notificar de manera urgente a la ACTC y a la Municipalidad de Balcarce para que registren y hagan efectiva la prohibición.

La medida permanecerá vigente hasta que el alimentante regularice el pago de la obligación alimentaria.