El Senado bonaerense aprobó la licencia de Montenegro y quedó habilitado para volver a la Intendencia

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este martes el pedido de licencia extraordinaria presentado por Guillermo Montenegro, por lo que el dirigente del PRO quedó habilitado para dejar temporalmente su banca y volver a ejercer como intendente de General Pueyrredón.

Montenegro había solicitado la licencia para reasumir el cargo para el que fue elegido y completar su mandato al frente del municipio, que se extiende hasta diciembre de 2027. El dirigente había dejado la Intendencia en diciembre de 2025 para asumir como senador bonaerense por la Quinta Sección Electoral.

Con la aprobación del Senado, ahora resta que Montenegro formalice ante el Concejo Deliberante de General Pueyrredón la finalización de la licencia que había solicitado como intendente el 10 de diciembre del año pasado. Una vez cumplido ese trámite, podrá concretarse su regreso al Ejecutivo municipal.

Durante los últimos diez meses, la conducción del municipio estuvo a cargo de Agustín Neme, quien se desempeñaba como jefe del bloque del PRO en el Concejo Deliberante antes de asumir el Ejecutivo de manera interina. Con el regreso de Montenegro, Neme dejará la Intendencia y retomará su actividad en el ámbito legislativo municipal.

En paralelo, la licencia de Montenegro habilitó el ingreso al Senado bonaerense de María Luján Fiego. La dirigente, oriunda de Tandil y vinculada a La Libertad Avanza, ocupará la banca correspondiente a la Quinta Sección Electoral.

De esta manera, el movimiento institucional permitirá a Montenegro regresar al frente del Municipio de General Pueyrredón después de casi diez meses en la Legislatura bonaerense, mientras que su lugar en el Senado será ocupado por Fiego.