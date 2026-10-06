La Escuela Técnica N° 1 se prepara para el Desafío ECO con dos autos eléctricos

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Lucas Kraglievich” afrontará una nueva edición del Desafío ECO con una novedad histórica para la institución: por primera vez participará con dos vehículos en la competencia de autos eléctricos construidos por escuelas técnicas.

El proyecto reúne a estudiantes y docentes de las tres tecnicaturas que funcionan en la escuela: Automotores, Electromecánica y Multimedios. La competencia tendrá lugar en la ciudad de Junín los días 7 y 8 de noviembre, mientras que el viernes 6 se realizará la verificación técnica de los vehículos.

Los profesores de la sección Automotores, Leo Vega y Elías Íñiguez, explicaron los detalles del trabajo que se desarrolla actualmente en los talleres y destacaron el compromiso de los alumnos para llegar en condiciones a la competencia.

Una participación por partida doble

Íñiguez explicó que la posibilidad de presentar dos vehículos surgió a partir de una beca obtenida por la institución, que contempla la inscripción y el kit necesario para construir uno de los autos.

“Es la primera vez que vamos a participar con dos vehículos”, señaló el docente. A partir de esa oportunidad, la escuela decidió sumar una segunda unidad, teniendo en cuenta además el trabajo realizado por los estudiantes durante el año para recaudar fondos mediante diferentes actividades.

Vega destacó la participación de alumnos de sexto y séptimo año y el aporte de las distintas especialidades. El proyecto presentado por los estudiantes permitió que la institución accediera a la beca, mientras que para concretar la segunda participación se logró un esquema de financiamiento que redujo considerablemente los costos.

En este proceso también fue fundamental el acompañamiento de la Fundación del Museo, que permitió completar el aporte necesario para afrontar la inscripción del segundo vehículo.

La construcción se realiza en la escuela

Uno de los principales desafíos de esta edición es que la institución decidió fabricar la carrocería de la nueva unidad dentro de sus propios talleres.

“Dijimos también de poder trabajar con la fibra, hacer toda la carrocería nosotros acá desde la escuela”, explicó Vega. La propuesta fue trasladada a los estudiantes, quienes se involucraron directamente en el proceso de diseño y fabricación.

En paralelo, el vehículo que participó en las dos últimas ediciones está siendo sometido a diferentes modificaciones, especialmente en su carrocería.

“Es un proyecto institucional donde participan las tres tecnicaturas: Multimedios, Electromecánica y Automotores”, remarcó Íñiguez, quien destacó que se trata de la primera vez que las tres especialidades trabajan conjuntamente en una propuesta de estas características.

Un auto con un diseño diferente

La nueva unidad presenta una estructura completamente diferente respecto del vehículo utilizado en las anteriores participaciones.

El kit establece algunos componentes comunes para todos los participantes, entre ellos un motor de un caballo de fuerza, el acelerador, la instalación eléctrica y cuatro baterías.

A partir de esa base, los estudiantes y docentes trabajan sobre aquellos elementos que pueden desarrollar y modificar dentro de la institución. Uno de los principales cambios se encuentra en el chasis, para el cual se construyó una estructura nueva con modificaciones importantes.

Consultados sobre cuál de los dos vehículos genera mayores expectativas, los docentes fueron contundentes: “Estamos confiados con los dos este año. Los dos van a andar bien”.

El desafío de llegar a Junín

Con aproximadamente un mes de trabajo por delante, los equipos de la Escuela Técnica N° 1 se encuentran abocados a completar los últimos detalles de ambos vehículos.

En ese marco, los docentes destacaron y agradecieron el acompañamiento de empresas, exalumnos y familias que colaboraron para que el proyecto pueda concretarse.

Además, continúa abierta la posibilidad de sumar nuevos colaboradores para completar el banner que llevará los nombres de las empresas que acompañan la iniciativa.

Más allá del resultado deportivo, desde la institución remarcan que el principal objetivo es que los estudiantes puedan construir los vehículos, viajar, competir y compartir la experiencia con alumnos de otras escuelas técnicas.

“Lo importante es poder llegar y estar participando en la competencia”, resumieron los docentes, poniendo el foco en el aprendizaje, el trabajo en equipo y la experiencia educativa que representa para los estudiantes formar parte del Desafío ECO 2026.