Un herido en violento accidente: auto terminó contra poste de alumbrado

Un violento accidente de tránsito se registró este lunes por la tarde en la intersección de avenida Cereijo (31) y Centenario, un sector que desde hace varios días no cuenta con semaforización.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 y tuvo como protagonistas a un Fiat Palio y un Volkswagen Voyage. De acuerdo a la información recabada por Puntonueve Noticias, el conductor del Palio intentó evitar una colisión con el otro vehículo, maniobra que lo llevó a perder el control del rodado y terminar impactando contra una columna de alumbrado público.

Según pudo saberse, previamente se habría producido un roce entre ambos vehículos. En ese contexto, el conductor del Palio trató de esquivar al Voyage, pero debido a la calzada húmeda no logró controlar el automóvil y finalizó su recorrido contra el poste.

El conductor del Palio, visiblemente conmocionado por el fuerte impacto, fue retirado del interior del vehículo por personal del SAME y posteriormente trasladado al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” para su atención.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.