Un hombre debió ser rescatado al caer a un silo: los Bomberos trabajaron 4 horas en el lugar

En la mañana de este martes, un hombre que se encontraba trabajando quedó atrapado en un silo. Se trata de la Cooperativa Agropecuaria, donde el operario cumple funciones.

Según pudo saber Radio 100.9, al lugar concurrieron siete dotaciones de Bomberos Voluntarios para liberar al hombre que se encontraba atrapado en una masa de trigo. El silo tiene una capacidad para albergar 3.000 toneladas, pero al momento del siniestro sólo contaba con 500 toneladas.

Para poder liberarlo, los servidores públicos debieron efectuar corte de estructuras y anclajes. Paralelamente, vecinos del lugar con máquinas también colaboraron. En un primer momento se logró estabilizar al operario, al tiempo que una enfermera del CAP´s de San Agustín cumplía con ese cometido.

Las unidades al mando del Subcomandante Sebastián Mucci implementaron los protocolos de seguridad para poder retirar sin problemas al hombre. El trabajo comenzó a la hora 9:25 y finalizó a las 13:30 con el traslado del hombre al Hospital Felipe A. Fossati. También se hizo presente en el lugar para colaborar, efectivos de Patrulla Rural.