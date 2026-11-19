Un siniestro vial se registró durante la tarde de este jueves en la intersección de avenida Favaloro y calle 26, donde un automóvil Citroën Saxo de color gris impactó contra la parte trasera de un Volkswagen Polo que se encontraba estacionado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del Citroën se habría descompensado mientras circulaba, situación que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara colisionando contra el automóvil estacionado.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un fuerte golpe en el pecho y debió ser trasladado al Hospital Municipal para recibir atención médica.

Ambos vehículos registraron importantes daños materiales. El Citroën Saxo presentó destrozos en su parte delantera, mientras que el Volkswagen Polo resultó afectado en el sector trasero.