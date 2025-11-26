Una mujer con arresto domiciliario fue aprehendida y se secuestró una moto con pedido activo

Personal policial realizó este martes un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 35 al 200, en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás.

El hecho se inició el 23 de noviembre, cuando una mujer de 34 años denunció que al regresar a su casa, luego de haber estado fuera la noche anterior, constató que habían forzado una traba casera en la puerta y sustraído un televisor Sony Bravía. Un testigo afirmó haber visto a un hombre ingresar al domicilio de una vecina de la denunciante llevando un televisor con características coincidentes.

A partir de las tareas investigativas, la Policía estableció que en ese domicilio reside una mujer de 35 años que cumple una condena penal de arresto domiciliario por infracción a la ley 23.737. Con esos elementos, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, el personal policial identificó a la moradora y secuestró una motocicleta Yamaha Crypton 110 que registraba pedido de secuestro activo por parte de la ODEPA Mar del Plata. El fiscal interviniente dispuso la aprehensión de la mujer y la formación de actuaciones por encubrimiento, además de continuar con la investigación por el robo.

La aprehendida quedó otra vez a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.