Una mujer denunció presunto hostigamiento en ANSeS

La titular de la oficina de ANSES Balcarce, Ana Albanese, radicó este lunes una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia contra otro integrante de la misma institución.

La presentación fue realizada contra Ignacio Otegui, referente local de La Cámpora Balcarce, y tiene como objetivo solicitar el cese de presuntos actos de intimidación y hostigamiento, según consta en la exposición.

De acuerdo con lo manifestado, la situación se habría desencadenado en horas de la mañana, cuando la directora le llamó la atención al denunciado por distintas cuestiones laborales. En ese contexto, se habría producido una fuerte discusión dentro del ámbito de trabajo, episodio que motivó la posterior denuncia.

La causa quedó radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia y se aguardan las actuaciones correspondientes.