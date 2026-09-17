Confirmado: Inter Miami participará del Torneo de Fútbol Infantil Ciudad de Balcarce

Racing Fútbol Club confirmó la participación de Inter Miami en la próxima edición del tradicional Torneo de Fútbol Infantil Ciudad de Balcarce “Javier Vallina”.

El club estadounidense llegará a Balcarce con su categoría 2015 para participar de la competencia, que se desarrollará del 23 al 29 de enero.

El anuncio fue realizado este jueves a través de las redes oficiales del torneo, mediante un video que contó con la participación del reconocido periodista Gastón Edul y de niños y niñas de Balcarce.

Ángel Guillermo Hoyos, director de la Academia Inter Miami, manifestó la alegría de la institución por concretar su participación en el certamen balcarceño, que tuvo entre sus participantes a Lionel Messi en las ediciones de 1997 y 1999, cuando el futbolista integraba las categorías infantiles de Newell’s.

Desde Racing Fútbol Club expresaron su satisfacción por la llegada de un equipo internacional a las canchas de la institución para formar parte de una nueva edición del tradicional torneo infantil.

Vale destacar que uno de los hijos de Lionel, Thiago, vendría a nuestra ciudad con la delegación.