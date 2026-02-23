Una mujer sufrió graves quemaduras tras caer en un pozo con fuego en Los Pinos

En la tarde de este domingo, una mujer de 57 años, de apellido Barragán, debió ser hospitalizada tras protagonizar un grave accidente doméstico en la localidad de Los Pinos.

Según se pudo conocer, la mujer se encontraba quemando basura dentro de un pozo en su vivienda cuando, por motivos que aún se intentan establecer, cayó en su interior mientras el fuego estaba encendido.

El dramático episodio generó alarma entre los vecinos, quienes relataron haber escuchado fuertes detonaciones, aparentemente provocadas por la explosión de aerosoles y otros elementos inflamables presentes entre los residuos. A esos estruendos se sumaron los desesperados gritos de la víctima, lo que motivó la inmediata intervención de personas de la zona.

Además de los vecinos, colaboró en el rescate un bombero que se encontraba circunstancialmente en el lugar, quien asistió en las primeras maniobras hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después arribó una ambulancia que trasladó a la mujer al Hospital Municipal Felipe A. Fossati, donde recibió las primeras atenciones médicas.

De acuerdo con lo informado por familiares, la víctima habría sufrido quemaduras en aproximadamente el 45 % de su cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, se prevé su derivación a un centro de mayor complejidad, ya sea La Plata o Buenos Aires para continuar con el tratamiento correspondiente.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación.