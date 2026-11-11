Referentes de la Juventud PRO nacional y bonaerense visitaron Balcarce y mantuvieron un encuentro con dirigentes locales

Durante el último sábado, Balcarce recibió la visita de referentes de la Juventud PRO a nivel nacional y provincial, en el marco de una jornada de intercambio y trabajo vinculada al crecimiento y la organización del espacio en distintos puntos del territorio bonaerense.

La actividad comenzó con una recorrida por el Autódromo Juan Manuel Fangio, uno de los principales símbolos de la ciudad. Posteriormente, los visitantes conocieron el parque Pun Antú y la jornada concluyó con una reunión en un café local.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos relacionados con el armado de la Juventud PRO en toda la provincia de Buenos Aires, poniendo especial énfasis en el rol que puede desempeñar Balcarce y en los aportes que pueden realizar los jóvenes de la ciudad a la construcción partidaria.

Entre los visitantes estuvieron Pilar Brown, presidenta de la Juventud PRO a nivel nacional; Ignacio Albor, presidente de la Juventud PRO de la provincia de Buenos Aires; Victoria Buaon, coordinadora de la JPRO bonaerense; Agustina Marchén, coordinadora de la Juventud PRO en la Quinta Sección Electoral; Santiago Buccicardi, integrante de la mesa nacional de la JPRO; y Arian Flego, Santino Guiñez y Agustín Prieto, integrantes de la Juventud PRO de Mar del Plata.

Desde el espacio local destacaron la importancia de la visita y del intercambio con los referentes nacionales y provinciales, al tiempo que remarcaron la intención de fortalecer la participación de los jóvenes balcarceños en la estructura partidaria.