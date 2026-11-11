El fútbol local tendrá un intenso fin de semana con la quinta fecha del Torneo Clausura

La programación comenzará este viernes 13 y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre, con una nutrida agenda de encuentros en distintas canchas de la ciudad. Habrá actividad en las categorías infantiles, juveniles, primera división y fútbol femenino.

La Liga Balcarceña de Fútbol dio a conocer la programación correspondiente a la quinta fecha del certamen Clausura, que tendrá un intenso desarrollo durante el próximo fin de semana, con numerosos encuentros distribuidos entre viernes, sábado y domingo.

La actividad comenzará este viernes 13 de noviembre en la cancha de Amigos Unidos, donde desde las 18 se enfrentarán Racing FC y Ferroviarios en la categoría Femenino Sub 15. Posteriormente, a las 19.30, River Balcarce se medirá con Ferroviarios en octava división, mientras que a las 21 cerrarán la jornada Atlético San Agustín y Los Patos FC, también en esa categoría.

El sábado 14 se concentrará una importante cantidad de partidos en diferentes escenarios. En la cancha de Atlético San Manuel, el local recibirá a Boca Juniors en décima, sexta, cuarta y primera división, desde las 11.

Por su parte, en Ferroviarios se disputarán los encuentros entre Racing FC y Sportivo Trabajo Mitre, en octava, y Deportivo Los Pinos frente al mismo rival, en cuarta y primera división.

En la cancha de Boca Juniors habrá actividad desde las 11.45, con River Balcarce ante Amigos Unidos en décima. Luego se enfrentarán Boca Juniors y Racing FC en octava, mientras que también jugarán los equipos femeninos de Boca Juniors y Atlético San Agustín, y River Balcarce y Amigos Unidos.

En Club Teléfonos, FC Agrarias será anfitrión de Racing FC en décima, sexta, cuarta y primera división. En tanto, Amigos Unidos recibirá a San Lorenzo en las mismas categorías, mientras que Los Patos FC se medirá con Ferroviarios en décima, séptima, quinta y fútbol femenino.

La programación continuará el domingo 15, con encuentros en seis escenarios. En la cancha de Los Patos FC, el conjunto local enfrentará a Ferroviarios en sexta, cuarta y primera división.

En el estadio de Boca Juniors, el anfitrión jugará ante Amigos Unidos en undécima división, mientras que River Balcarce se medirá con Amigos Unidos en novena, cuarta y primera.

Atlético San Manuel será local frente a Los Patos FC en Femenino Sub 15 y posteriormente recibirá a Boca Juniors en quinta división y fútbol femenino.

En la cancha de Ferroviarios se disputarán los cruces entre Racing FC y Sportivo Trabajo Mitre en novena, Amigos Unidos y Sportivo Trabajo Mitre en séptima, Deportivo Los Pinos y Sportivo Trabajo Mitre en quinta, y el encuentro femenino entre Deportivo Los Pinos y Sportivo Trabajo Mitre.

Por su parte, en Club Teléfonos, FC Agrarias enfrentará a Ferroviarios en undécima y novena división, mientras que en quinta y fútbol femenino jugará ante Racing FC.

Finalmente, en la cancha de Amigos Unidos, Atlético San Agustín se medirá con Los Patos FC en undécima y novena división. Además, San Lorenzo enfrentará a Atlético San Agustín en séptima, quinta y fútbol femenino.

De esta manera, el fútbol balcarceño tendrá tres jornadas de intensa actividad, con participación de los distintos clubes de la Liga y encuentros correspondientes a todas las categorías del Torneo Clausura.