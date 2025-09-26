Unidad FCA ganó las elecciones y seguirá al frente de la Facultad de Ciencias Agrarias

La lista Unidad FCA fue electa en los tres claustros durante las elecciones para autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Unidad FCA es el espacio que actualmente encabeza la gestión de la Facultad, con Miguel Pereyra Iraola como decano y Fabián Cabria como vicedecano, quienes finalizan su mandato este año.

A nivel universitario, Unidad FCA acompañó la propuesta de Transformación Universitaria, cuya fórmula integrada por Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero fue electa para ocupar los cargos de rectora y vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la votación del Consejo Superior, esta fórmula obtuvo 78 votos, frente a los 46 de Soberanía Universitaria, registrándose además 2 abstenciones. Será la primera vez que dos mujeres asuman la conducción del rectorado de la UNMdP.

El nuevo equipo de gestión en la Facultad de Ciencias Agrarias asumirá con la responsabilidad de continuar el trabajo institucional en áreas como docencia, investigación, extensión y vinculación con el entorno.

