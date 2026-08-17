Rompieron el vidrio de una granja: los delincuentes buscaban dinero

Un comercio ubicado sobre avenida Del Valle, casi Chacabuco, fue nuevamente blanco de un hecho delictivo durante la madrugada de este lunes. Autores hasta el momento ignorados rompieron el ventanal principal de la granja “La Chela” y, una vez en el interior, se apoderaron de una suma de dinero que se encontraba en la caja.

Según señaló uno de los propietarios del comercio a Puntonueve Noticias, alrededor de las 0:30 el dueño del inmueble se comunicó con los inquilinos para advertirles que el ventanal principal había sido destrozado.

Al arribar al lugar, los propietarios constataron que el vidrio estaba completamente roto y que, de acuerdo con las primeras observaciones, el o los delincuentes habrían ingresado por ese sector con fines de robo.

El episodio genera especial preocupación entre los responsables del comercio, ya que se trata del segundo hecho similar registrado en aproximadamente un mes. En aquella oportunidad, delincuentes también habían intentado ingresar al local tras romper el vidrio de la puerta de acceso.

A raíz de ese antecedente, el propietario había colocado una protección de madera recubierta con hierro en el sector de ingreso, aunque esta vez los autores del hecho volvieron a actuar sobre otro de los vidrios del frente del comercio.

Si bien en ninguno de los dos episodios los delincuentes lograron llevarse una cantidad significativa de dinero, los propietarios manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos de estas características y por la vulnerabilidad que presenta el comercio.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación y se procura determinar la identidad de los responsables.