Vecinos preocupados por invasión de ratas

Vecinos del sector de Av. Pueyrredón (39) y San Lorenzo, junto con residentes de las calles 2, 4 y 6, manifestaron su preocupación por la presencia de ratas y ratones que, según señalan, salen de las bocas de tormenta de la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la aparición de los roedores se registra con mayor frecuencia durante las horas de la tarde, aunque aseguran que es posible verlos en distintos momentos del día. La situación genera inquietud entre quienes transitan por el lugar.

Ante este escenario, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que se acerquen al lugar y brinden una solución al problema, ya que temen que los roedores comiencen a buscar refugio dentro de las viviendas del barrio.