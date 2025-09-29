Vecinos reclaman falta de mantenimiento de calles

Vecinos del sector de Primera Junta (1), entre las calles 2 y 4, reclamaron la intervención de la Municipalidad para mejorar el estado de las calles. La solicitud se basa en la falta de mantenimiento que, según señalaron, afecta la transitabilidad de la zona.

En el mismo sentido, frentistas de las calles 24 entre 105 y 107 también manifestaron su preocupación por el estado de las arterias, que no reciben trabajos de mantenimiento desde hace tiempo.

«Las calles están detonadas», expresaron en declaraciones a Radio 100.9. Además, indicaron que hace rato que la máquina no pasa por el lugar.