Vecinos reclaman pérdida de agua

Vecinos del sector de calle 13, entre avenida Suipacha (32) y calle 34, se comunicaron con Radio 100.9 para manifestar su preocupación por una pérdida de agua que, según indicaron, persiste desde hace aproximadamente dos meses.

De acuerdo al testimonio de los frentistas, se realizaron varios reclamos ante la empresa Aguas de la Ciudad, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.

Informaron que el agua se acumula en los cordones y que, en los últimos días, también comenzó a extenderse hacia el centro de la calzada. Aseguran que esto incrementa el riesgo para quienes transitan por el lugar. «Desde hace días notamos un fuerte olor producto del agua acumulada», señalaron.