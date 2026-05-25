Detienen a un hombre por violar una medida cautelar e ingresar al domicilio de su ex pareja

El imputado fue aprehendido por personal de la Estación Policía Comunal Balcarce y remitido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán por orden del magistrado interviniente.

Efectivos de la Estación Policía Comunal Balcarce procedieron a la aprehensión de un hombre que había ingresado al domicilio de su ex pareja, incumpliendo una medida cautelar judicial vigente en su contra.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle 21, entre Caseros y San Lorenzo, adonde los uniformados acudieron tras recibir un llamado alertando sobre la presencia del sujeto en el lugar. Al arribar al domicilio, los agentes constataron in situ que el hombre efectivamente se encontraba allí, en flagrante desobediencia de la orden judicial que le impedía acercarse a la mujer.

Puesto en conocimiento el magistrado interviniente, el Dr. Baqueiro, este avaló la aprehensión del imputado y dispuso su inmediato traslado a la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.