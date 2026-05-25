Alfredo Rodríguez: del uniforme a la cocina, una historia de tradición y sabor en Balcarce

Alfredo Rodríguez nació en Curuzú Cuatiá, en el sur de la provincia de Corrientes. Como tantos jóvenes del interior, partió siendo muy joven hacia Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades. Allí realizó sus primeros trabajos como pintor, mientras comenzaba a construir su camino lejos de su tierra natal.

Pero el destino tenía otros planes. En 1987 salió sorteado para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio y debió regresar a Corrientes. Tras un año en el servicio, obtuvo la baja en junio de 1988 y, apenas un mes después, decidió iniciar una nueva etapa: se inscribió para ingresar a Gendarmería Nacional.

Luego de completar un curso de tres meses en Santa Lucía, Corrientes, en 1989 fue destinado al Escuadrón Seguridad Balcarce, ciudad que terminaría convirtiéndose en su hogar definitivo. Allí formó su familia junto a una joven oriunda de Esquina, también correntina, y comenzó una vida marcada por el trabajo, la disciplina y las costumbres heredadas de su provincia.

Aunque la cocina siempre fue una de sus grandes pasiones, fue recién en el año 2000 cuando Alfredo empezó a destacarse como cocinero de locro dentro de Gendarmería. Cada celebración patria era una oportunidad para compartir su receta con compañeros, autoridades e intendentes del partido, quienes disfrutaban de este plato tradicional que, con el tiempo, se transformó en un sello personal.

Tras jubilarse de la Fuerza en 2018, Rodríguez decidió continuar con esa pasión que tantos elogios despertaba. Primero cocinó para amigos y conocidos, pero poco a poco la propuesta creció y su locro comenzó a convocar a vecinos y amantes de la cocina criolla que buscan disfrutar de un sabor auténtico y casero.

Hoy, rodeado por su familia, Alfredo prepara cada plato como un verdadero ritual. El locro llega acompañado por pan casero elaborado por sus seres queridos, además de pasteles y empanadas que completan una experiencia cargada de tradición y afecto.

Con raíces correntinas y corazón balcarceño, Alfredo Rodríguez encontró en la cocina una manera de reunir historias, sabores y recuerdos alrededor de una mesa compartida.