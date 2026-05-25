Rompió el ventanal de una vivienda, amenazó de muerte a la dueña y terminó detenido: tenía antecedentes por hurto y robo

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce intervino este lunes en la zona de calle 35 al 300 tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto en el que un hombre habría provocado destrozos en una vivienda del barrio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la rotura total del ventanal de vidrio de la fachada de la finca. La dueña del inmueble relató a los uniformados que, además de los daños materiales, había sido víctima de amenazas de muerte por parte de un vecino, a quien señaló como responsable del hecho.

El presunto autor fue hallado a escasos metros del lugar. Identificado por los agentes, se determinó que registraba frondosos antecedentes penales por delitos de hurto y robo, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Informada del procedimiento, la magistrada interviniente Dra. Baqueiro ordenó la formación de causa por los delitos de daño y amenazas, y dispuso la remisión del imputado a la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.