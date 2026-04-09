Vence primera cuota de patente municipal

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) informa a los contribuyentes que el vencimiento de la cuota 1 de la Patente de Automotores, correspondiente a los vehículos años 2014 y 2015 transferidos desde ARBA al ámbito municipal, opera el 29 de abril.

Asimismo, se comunica que aquellos vehículos que registren deuda deberán regularizar su situación en el Municipio. A tal fin, se encuentra vigente un plan de pagos que contempla quitas de hasta el 100% de los intereses.

Quienes estén al día y se adhieran a factura electrónica obtendrán un 40% de descuento por buen cumplimento

Para más información o asesoramiento, comunicarse al whatsapp 2266-678938 o por correo electrónico direcciondedescentralizacion@arbal.gob.ar