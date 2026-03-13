Violento choque entre un camión y un auto en avenida San Martín: dos personas hospitalizadas

Un violento siniestro vial se registró en la tarde de este viernes, alrededor de las 15:30, en avenida San Martín, en proximidades de la ex Radio Balcarce.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un camión Iveco y un automóvil Volkswagen Gol. A raíz del fuerte impacto, un hombre y una mujer que se desplazaban en el rodado menor debieron ser asistidos en el lugar por personal de emergencias.

Posteriormente, ambos fueron trasladados en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” debido a los golpes sufridos.

En el lugar trabajó personal de Tránsito de la Municipalidad junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal. Como consecuencia del siniestro, el tránsito debió ser interrumpido momentáneamente, ya que el camión quedó atravesado sobre la calzada en la mano de circulación hacia el centro de Balcarce.

Las actuaciones correspondientes permitirán determinar la mecánica del hecho.