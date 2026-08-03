Volvió a atender el móvil de castraciones

Como resultado de la finalización de las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento, el quirófano móvil de Zoonosis volvió a estar operativo desde este lunes en el Obrador Municipal, ubicado en avenida Centenario y calle 49, junto al estadio “General Balcarce”.

La Dirección de Inspección General informó que en ese espacio se retomarán las prestaciones habituales, brindando nuevamente el servicio de castraciones y atención veterinaria preventiva para perros y gatos.

Cabe recordar que la unidad permaneció temporalmente fuera de funcionamiento la semana anterior, período durante el cual se realizaron trabajos destinados a optimizar su estado y garantizar el correcto desempeño del equipamiento.

Desde el área se solicita a los vecinos que concurran con sus mascotas respetando las recomendaciones habituales para facilitar el normal desarrollo de las intervenciones y contribuir al bienestar animal.