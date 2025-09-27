Vuelco en Ruta Nacional 226

En la mañana del sábado se registró un siniestro vial en el kilómetro 52 de la Ruta Nacional 226, donde un vehículo se despistó y volcó sobre la banquina. El automóvil involucrado fue un Chevrolet Joy en el que viajaban dos personas, quienes resultaron ilesas.

Al momento del accidente, las condiciones climáticas eran inestables, lo que habría influido en la maniobra que derivó en el despiste y posterior vuelco del rodado.

En el lugar trabajaron una unidad de rescate de Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME. También intervino personal de Seguridad Vial para realizar las actuaciones correspondientes.