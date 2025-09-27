10.3 C
Balcarce
sábado 27, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Vuelco en Ruta Nacional 226

En la mañana del sábado se registró un siniestro vial en el kilómetro 52 de la Ruta Nacional 226, donde un vehículo se despistó y volcó sobre la banquina. El automóvil involucrado fue un Chevrolet Joy en el que viajaban dos personas, quienes resultaron ilesas.

Al momento del accidente, las condiciones climáticas eran inestables, lo que habría influido en la maniobra que derivó en el despiste y posterior vuelco del rodado.

En el lugar trabajaron una unidad de rescate de Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME. También intervino personal de Seguridad Vial para realizar las actuaciones correspondientes.

0
85
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.