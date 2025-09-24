Yanina Bustamante: «Nunca se me había cruzado en la vida ser árbitro”

Yanina Bustamante cumple 12 años como árbitro en la Liga Balcarceña de Fútbol. En diálogo con la radio Puntonueve repasó sus inicios, el camino recorrido y lo que significa ocupar un lugar históricamente asociado a los hombres.

“Yo siempre fui apasionada del fútbol, nunca se me había cruzado en la vida ser árbitro”, relató. En 2011, tras ser mamá, vio en el arbitraje una salida laboral y una forma de mantenerse vinculada a la cancha. “Fue un manotazo, una rápida salida laboral. Pero a medida que estudiaba me fui apasionando. En septiembre de ese mismo año debuté en infantiles y cambió mi forma de vivir el fútbol”.

Bustamante recordó que al iniciar el curso recibió resistencia en su propio entorno. “Le dije a mi papá que me había anotado en el curso de árbitro y me dijo: ‘Vos estás loca’. En ese momento había otra mentalidad, más marcada. No terminé el primer año y ya estaba apasionada”.

En 2021 debutó en primera división de la liga local, tras años de preparación física y profesional. “Siempre digo que los problemas de mi casa no van a la cancha y los problemas de la cancha no van a mi casa. Trabajo mucho la concentración para no escuchar lo de afuera”.

Consultada sobre el rol de la mujer en este ámbito, fue clara: “Me ha pasado que me digan que no estoy capacitada, que me quede en mi casa a lavar los platos. Pero nadie sabe lo que estudio, los videos que miro o lo que trabajo con mis compañeros. La única manera de demostrar es en la cancha”.

Hoy integra un plantel de 18 árbitros del Sadra, donde solo cuatro son mujeres. Reconoce que la actividad es económicamente inestable, pero afirma que su compromiso es con la vocación. “El arbitraje me enseñó valores, respeto, compromiso y responsabilidad. También una fortaleza que no imaginaba tener”.

Para las jóvenes que quieran seguir sus pasos, Bustamante dejó un mensaje: “Una tiene que estar muy segura de lo que es y tener muchas ganas de crecer, no solo en categorías, sino en lo personal. El arbitraje te forma y te exige ser muy fuerte mentalmente”.