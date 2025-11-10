10 de noviembre: Día de la Tradición en Argentina

El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición, una fecha dedicada a homenajear las costumbres y valores que forman parte de la identidad nacional. La conmemoración se realiza en honor al nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, obra que retrata la vida y el espíritu del gaucho argentino, figura central de la cultura rural del país.

La jornada no solo rinde tributo a Hernández, sino también a las tradiciones populares transmitidas de generación en generación, que constituyen el legado cultural argentino. En todo el territorio nacional, esta fecha se utiliza para recordar las raíces del país y mantener vivas las costumbres gauchas.

Origen del Día de la Tradición

El Día de la Tradición se estableció por primera vez en 1939, cuando la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley N.º 4756, que fijó el 10 de noviembre como fecha oficial de la celebración. La iniciativa fue impulsada por Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni, a partir de una propuesta de la Agrupación Bases, inspirada en las ideas del poeta y periodista Francisco Timpone, quien promovía la preservación de las costumbres gauchas.

Inicialmente, la conmemoración fue de carácter provincial, pero en 1975 el Congreso Nacional extendió la celebración a todo el país, reconociendo la importancia de las tradiciones populares dentro del patrimonio cultural argentino.

José Hernández y su legado

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la provincia de Buenos Aires. Fue poeta, periodista, político y militar. Desde joven mantuvo un vínculo estrecho con la vida rural, influenciado por su padre, quien trabajaba en las estancias del sur durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Su obra más reconocida, Martín Fierro, está compuesta por El gaucho Martín Fierro (1872) y La vuelta de Martín Fierro (1879). El poema relata las vivencias y luchas del gaucho Martín Fierro y aborda temas como el honor, la justicia y las dificultades que enfrentaban los hombres del campo.

Además de su labor literaria, Hernández escribió Instrucción del estanciero, un manual destinado a los trabajadores rurales con consejos sobre la vida y el trabajo en el campo. En el ámbito político, fue diputado y senador provincial, defendiendo los derechos de los gauchos y de las comunidades rurales. También apoyó la federalización de Buenos Aires y colaboró con Dardo Rocha en la fundación de la ciudad de La Plata.

El Día de la Tradición recuerda su nacimiento y la importancia de su obra como símbolo de la cultura nacional.