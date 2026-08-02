Ha dejado de existir en Mar del Plata, el Sr. Juan José Kaspar. Sus restos fueron velados este domingo e inhumados este lunes 3 a la hora 10. Casa de duelo: Calle 26 entre 21 y 19. Servicios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 2 agosto, 2026 0 266 @puntonuevebalcarce 9.313 Seguidores Seguir Agropecuario Federación Agraria realizó su asamblea regional en Balcarce y propuso a Bernardo Menone para un cargo en el Distrito 10 2 agosto, 2026 Policiales Incendio en un edificio abandonado: actuaron dos dotaciones de Bomberos 2 agosto, 2026 Deportes Shalom Lescano cerró una destacada actuación en los Panamericanos Universitarios de Lima Policiales Sorprendieron a un hombre robando en una vivienda y fue aprehendido por la Policía La Ciudad Mateo Bianchi fue operado de la columna y continúa en estado crítico con evolución favorable Política La Libertad Avanza pide interpelar al coordinador de Seguridad por la ola de delitos en Balcarce Policiales Recuperan una moto robada tras una persecución: los sospechosos escaparon a pie