Ha dejado de existir en Mar del Plata, el Sr. Juan José Kaspar.

Sus restos fueron velados este domingo e inhumados este lunes 3 a la hora 10.

Casa de duelo: Calle 26 entre 21 y 19.

Servicios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138.

0
266
spot_img