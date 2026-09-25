Murió una motociclista tras chocar contra un camión en la ruta 226

Una joven motociclista murió luego de protagonizar un violento siniestro vial ocurrido durante la noche del miércoles en la ruta nacional 226, en el tramo que une Mar del Plata con Balcarce.

El hecho se registró alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 16, cuando, por circunstancias que son materia de investigación, dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta Mondial de color negro en dirección a Balcarce impactaron contra la parte trasera del semirremolque de un camión Scania.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes de la moto resultaron heridas y fueron asistidas inicialmente por personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres, hasta la llegada de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

La conductora de la motocicleta fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende, de Mar del Plata, donde ingresó inconsciente y con politraumatismos de consideración.

A pesar de la atención recibida, horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La víctima fue identificada por las autoridades, aunque su identidad no trascendió oficialmente en las primeras horas. En tanto, la otra joven que viajaba en la motocicleta también fue trasladada para recibir asistencia médica.

Personal policial y organismos de emergencia trabajaron en el lugar del siniestro, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Foto de archivo.