Destacada participación de EMDAB en un torneo de fútbol adaptado en Mar del Plata

Los equipos de fútbol de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Balcarce (EMDAB) finalizaron su participación en un torneo desarrollado en las instalaciones de Punto Sur, en la ciudad de Mar del Plata.

La competencia fue organizada por el Centro Recreativo Deportivo Especial (CREDE) y reunió a distintos equipos y categorías vinculados al deporte adaptado.

La representación balcarceña tuvo una destacada actuación a lo largo del certamen, alcanzando dos terceros puestos y un segundo lugar en las diferentes categorías en las que participó.

Los resultados reflejan el compromiso y el esfuerzo de los jóvenes que integran EMDAB, además del crecimiento deportivo que vienen evidenciando a partir de su participación en este tipo de competencias.

Desde la institución destacaron especialmente la experiencia adquirida durante la jornada y remarcaron la importancia de estos encuentros para continuar fortaleciendo los espacios de inclusión y promoviendo la práctica deportiva.

De esta manera, EMDAB cerró una nueva experiencia competitiva con resultados positivos y, fundamentalmente, con la posibilidad de que sus deportistas continúen disfrutando y desarrollándose a través del fútbol adaptado.