Buscan una bicicleta sustraída del patio de una vivienda

Familiares de una niña de 6 años solicitan la colaboración de la comunidad para recuperar una bicicleta que fue sustraída durante la madrugada del viernes de una vivienda ubicada en calle 103, entre 24 y 26.

Según informaron, el rodado se encontraba en el patio de la propiedad cuando fue sustraído.

Ante esta situación, la familia pide a quienes puedan aportar algún dato sobre el paradero de la bicicleta que se comuniquen al 2266 461309.

Cualquier información que permita localizarla será de gran ayuda para sus familiares.