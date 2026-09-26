El estacionamiento del Autódromo Juan Manuel Fangio está completo

La capacidad para automóviles alcanzó el 100% de ocupación en el marco del regreso del automovilismo nacional a Balcarce. Las motos aún cuentan con espacios disponibles.

Desde la organización de la jornada de TC Pick Up en el Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio” informaron que el estacionamiento general para automóviles se encuentra completamente ocupado.

De esta manera, quienes se dirijan al escenario balcarceño en vehículos de cuatro ruedas deberán tener en cuenta que ya no hay lugares disponibles para estacionar dentro de las instalaciones.

En tanto, continúa habiendo disponibilidad de estacionamiento para motos.

Ante esta situación, se indicó que el acceso para vehículos de cuatro ruedas queda, desde este momento, exclusivamente peatonal. Por tal motivo, se recomienda a quienes todavía se encuentran en camino coordinar alternativas de traslado o utilizar los sectores habilitados en las inmediaciones del autódromo.

Desde la organización solicitaron respetar en todo momento las indicaciones del personal de tránsito y de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

El evento marca el regreso del automovilismo nacional a Balcarce, con una importante convocatoria de público que acompaña la actividad en el Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”.