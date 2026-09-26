Balcarce vivió una jornada multitudinaria en la previa del regreso de las TC Pick Up

Balcarce vivió este viernes una jornada especial en la previa de la octava fecha de las TC Pick Up y TC Pista Pick Up, con un evento que convocó a miles de personas y que sirvió como presentación oficial de la competencia que se disputará este fin de semana en el Autódromo Juan Manuel Fangio.

La actividad comenzó a las 17 en la estación Shell Suárez, donde se realizó una firma de autógrafos con la participación de Omar “Gurí” Martínez, Santiago Mangoni, José Ciantini, Diego Ciantini y Juan José Suárez. Los pilotos compartieron un momento con los fanáticos que se acercaron para acompañar la presentación.

Uno de los momentos destacados de la jornada se produjo cuando la Ford Ranger de Diego Ciantini y la Toyota Hilux de José Ciantini se exhibieron juntas ante el público, protagonizando una postal particular en la previa del regreso del automovilismo nacional al circuito balcarceño.

Luego de la actividad en la Shell Suárez, se realizó un giro promocional por las calles de la ciudad que tuvo como destino final el Museo Fangio, ubicado frente a la plaza principal.

En ese lugar se llevó adelante la conferencia de prensa oficial, que contó con la presencia de otros reconocidos protagonistas del automovilismo nacional, entre ellos Agustín Canapino y Mariano Werner, ambos campeones de Turismo Carretera y TC Pick Up.

Por parte de la ACTC participó Fernando Miori, gerente general de la entidad, mientras que también estuvo presente el intendente de Balcarce, Esteban Reino.

La jornada sirvió para poner en marcha formalmente un fin de semana histórico para la ciudad, que después de más de 15 años vuelve a recibir una competencia de alcance nacional en el Autódromo Juan Manuel Fangio.

Además, la fecha tendrá una fuerte presencia local con la participación de José Ciantini, Diego Ciantini, Santiago Mangoni y Juan José Suárez, quienes serán parte de la actividad en pista.

El regreso a Balcarce se concretará después de dos jornadas de promoción que llevaron a las TC Pick Up por Tandil y Mar del Plata. Finalmente, la categoría desembarcó en la ciudad sede, donde encontró una multitud que acompañó cada una de las actividades.

Este sábado comenzará la actividad oficial en el Autódromo Juan Manuel Fangio, mientras que el domingo se disputarán las finales de las TC Pick Up y TC Pista Pick Up, poniendo el cierre a un fin de semana esperado durante años por los fanáticos del automovilismo balcarceño.