Se realizó acto por la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio

Después de más de 15 años, el automovilismo nacional volvió a Balcarce. En la tarde de este viernes, y en la previa de la octava fecha de las TC Pick Up, se llevó a cabo sobre la recta principal del Autódromo Juan Manuel Fangio la ceremonia oficial de reapertura del histórico circuito balcarceño.

El acto contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el vicepresidente de la entidad, Gastón Mazzacane; y el intendente de Balcarce, Esteban Reino.

La reapertura representa el regreso del automovilismo nacional a uno de los escenarios históricos del país y genera una marcada expectativa en la ciudad, que aguarda un importante marco de público durante todo el fin de semana.

Durante la ceremonia, Hugo Mazzacane destacó el trabajo realizado para recuperar el escenario y agradeció especialmente al gobernador bonaerense por haber impulsado las obras.

“Agradecer al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, porque se puso al hombro la reconstrucción de este autódromo y lo logró. También felicitar al intendente y a todo el pueblo de Balcarce por el esfuerzo que han hecho todos”, señaló.

El titular de la ACTC también remarcó que desde la institución cumplieron con el compromiso asumido de reformar el circuito y mejorar sus condiciones de seguridad.

“Nosotros hicimos lo que habíamos prometido: reformar este circuito y darle seguridad, algo que no se negocia. Por eso pusimos todo nuestro esfuerzo para dejar este autódromo en estas condiciones”, sostuvo Mazzacane.

Kicillof: “Este circuito es mágico”

A su turno, Axel Kicillof recordó sus primeras visitas al Autódromo Juan Manuel Fangio y explicó cómo surgió su decisión de acompañar la recuperación del escenario.

“No conocía el autódromo. Vine por primera vez con el intendente, luego con la gente del Museo Fangio y posteriormente con el presidente de la ACTC. Vinimos varias veces y yo no tengo una tradición con el deporte, pero vi este lugar y dije: ‘este circuito es mágico, y hay que reinaugurarlo’”, expresó el gobernador.

Kicillof consideró que la recuperación del Fangio permitió concretar un objetivo importante para la provincia y destacó la tradición automovilística bonaerense.

“Cumplimos un sueño para una provincia, que es muy fierrera y tiene muchos autódromos, pero se estaba privando de este hermoso sitio”, afirmó.

Reino: “Hoy llegó el día”

El intendente Esteban Reino también tomó la palabra durante la ceremonia y repasó el proceso que llevó a la recuperación del circuito.

“Este es un día muy emotivo para todos nosotros. Hemos trabajado y crecido mucho. Esto empezó por el año 2013, cuando aún lo veíamos lejano todo tipo de sueño e incluso imposible”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires para avanzar con el proyecto.

“Cuando se trabaja en conjunto y cuando la política se entiende en el buen sentido para concretar cosas, se pueden hacer. Es por eso que gracias a la Provincia de Buenos Aires, junto con un Municipio, nos pusimos a trabajar. Empezamos a soñar y hoy llegó el día”, afirmó Reino.

Finalmente, el jefe comunal expresó su orgullo por la recuperación del escenario y puso en valor el acompañamiento de la comunidad.

“Estamos muy orgullosos de todo esto y sobre todo del pueblo trabajador de Balcarce”, concluyó.

La actividad deportiva comenzará este sábado

Tras la ceremonia de reapertura, la actividad oficial sobre el trazado comenzará este sábado desde las 9:05, con el primer entrenamiento de las TC Pista Pick Up.

Posteriormente, a las 9:50, será el turno de las TC Pick Up, que saldrán a pista para iniciar su actividad en el renovado circuito balcarceño.

De esta manera, el Juan Manuel Fangio vuelve a recibir al automovilismo nacional después de más de una década y media, en un fin de semana que marcará un nuevo capítulo en la historia deportiva de Balcarce.