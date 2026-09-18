Toledo analiza la venta de locales: Carrefour, La Anónima y capitales chinos aparecen entre los interesados

La cadena de supermercados Toledo atraviesa un proceso de venta de parte de sus establecimientos, en medio de las dificultades financieras que enfrenta la empresa. Entre las alternativas que trascendieron aparecen Carrefour, La Anónima y capitales de origen chino.

Según información difundida por medios de la región, Carrefour estaría interesado en adquirir un paquete de ocho locales de Toledo, mientras que La Anónima también habría manifestado interés en algunas de las propiedades. En paralelo, capitales chinos que ya habrían adquirido tres establecimientos de la cadena analizarían nuevas operaciones.

Uno de los puntos que se analiza en las negociaciones es que el interés de los potenciales compradores estaría concentrado principalmente en los inmuebles y no necesariamente en el fondo de comercio o en la continuidad de la marca Toledo. Por ese motivo, una eventual operación no implicaría automáticamente un cambio de firma ni la continuidad de la actividad bajo el mismo formato.

Una venta para generar liquidez

La situación se produce luego de que Toledo vendiera una de sus sucursales para afrontar compromisos salariales. En agosto, la empresa había abonado inicialmente una parte de los salarios correspondientes a julio y, tras gestiones sindicales, confirmó el pago del monto restante.

En aquel momento, desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona Atlántica señalaron que los trabajadores del establecimiento vendido serían reubicados dentro de la empresa.

La cadena cuenta con más de 1.800 trabajadores y mantiene presencia en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Necochea y Balcarce.

Qué puede ocurrir con los trabajadores

El futuro laboral de los empleados es uno de los principales interrogantes ante una eventual venta de establecimientos.

La compra de un inmueble no supone necesariamente la adquisición del fondo de comercio ni la incorporación automática del personal. Por eso, en cada operación deberán determinarse las condiciones bajo las cuales se realizará la transferencia y qué ocurrirá con los trabajadores de los locales involucrados.

En la venta concretada previamente, el personal del establecimiento fue reubicado dentro de la estructura de Toledo, según información difundida por fuentes sindicales.

La situación en Necochea

El proceso genera particular atención en Necochea, donde Toledo cuenta con presencia comercial. Según información publicada por medios locales, la cadena tiene tres establecimientos en la ciudad: un hipermercado y dos supermercados.

Por el momento, no existe confirmación pública de que alguna de esas sucursales forme parte del paquete de ocho locales que analizaría Carrefour. Tampoco está definido qué empresa podría quedarse finalmente con los establecimientos que eventualmente sean vendidos.

Las negociaciones continúan mientras Toledo busca generar recursos para afrontar sus compromisos y reorganizar su estructura. El resultado de las operaciones determinará qué locales cambiarán de propietario, bajo qué modalidad y cuál será el futuro comercial y laboral de cada establecimiento.