Dos hombres fueron aprehendidos tras una persecución y el secuestro de un Toyota Corolla

Un operativo policial se desplegó este jueves por la tarde en Balcarce luego de que el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local recibiera una alerta sobre el ingreso a la ciudad de un vehículo que era investigado a solicitud de la DDI de Tandil.

El aviso se registró alrededor de las 19, cuando el sistema detectó el ingreso de un Toyota Corolla de color gris, cuyo dominio colocado se encontraba vinculado a una investigación en curso.

A partir de la alerta se implementó un operativo cerrojo. Durante una recorrida, un móvil policial logró localizar el vehículo en calle 22, entre 13 y 11. Según informaron fuentes policiales, el automóvil se encontraba detenido detrás de una camioneta de color oscuro y, al advertir la presencia de los efectivos, inició la marcha con intenciones de disuadir al móvil.

Ante esta situación se inició una persecución que finalizó en la intersección de calle 11 y 10, donde el rodado pudo ser interceptado.

Del vehículo descendieron dos hombres, quienes fueron identificados y sometidos a las correspondientes consultas, sin que en ese momento surgieran impedimentos legales sobre ellos. Sin embargo, durante una primera observación del interior del automóvil, los efectivos advirtieron la presencia de herramientas de corte y elementos utilizados para el desarme de neumáticos. También constataron el faltante del asiento trasero y la presencia de una frazada.

Ante estas circunstancias, el fiscal Rodolfo Moure, de la UFI de Balcarce, dispuso por razones de urgencia la requisa del vehículo.

Durante el procedimiento se hallaron dos plantillas con calcomanías de la letra “D”, que, de acuerdo con la investigación, serían utilizadas para adulterar dominios originales y hacerlos figurar como duplicados. Además, se secuestraron herramientas de corte, un compresor, varias llaves de ruedas, llaves de vehículos marca Toyota y llaves duplicadas.

Como consecuencia del procedimiento, los dos ocupantes del automóvil, ambos oriundos de Mar del Plata, fueron aprehendidos. Fuentes policiales indicaron que se procura establecer si cuentan con antecedentes penales.

También se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares y del Toyota Corolla, que quedaron a disposición de la Justicia.

Del operativo participaron efectivos policiales con colaboración del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce, la Sub DDI y un perito verificador de la Policía de Seguridad Vial (VPA).

Por disposición judicial, los dos aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúa la investigación para determinar su posible vinculación con los hechos que son materia de pesquisa.