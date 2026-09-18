Avanzan las acciones de puesta en valor de espacios verdes del municipio

La Dirección de Espacios Públicos y Ambiente continúa desarrollando distintas acciones destinadas al mejoramiento, la revalorización y la puesta en valor de los espacios verdes del municipio.

En el ex pasivo ambiental cava “La Tosquera”, específicamente en la parte baja del predio, se incorporó nueva cartelería identificatoria de las especies ornamentales presentes en el lugar. La iniciativa busca brindar información a vecinos y visitantes, favorecer el reconocimiento de la vegetación y promover su cuidado.

La colocación de los carteles estuvo a cargo de Santiago Garrido, referente ambiental de la Dirección, y Cristina Cufré, ingeniera agrónoma del área.

Por otra parte, en el Geoparque Pun Antü, en el sector donde funcionan el café y la Muestra de Interpretación, se llevó adelante una nueva acción de reforestación con la plantación de un ejemplar de lapacho.

La tarea fue realizada por el ingeniero agrónomo Iván Cuenca, integrante del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), en el marco del programa “Balcarce Más Verde”.

Si bien se trata de intervenciones desarrolladas en espacios diferentes, ambas iniciativas forman parte de una misma línea de trabajo orientada al fortalecimiento del arbolado, la incorporación y el reconocimiento de especies vegetales y la puesta en valor de los espacios verdes del distrito.

Desde la Dirección de Espacios Públicos y Ambiente señalaron que se continuará trabajando en el ex pasivo ambiental cava “La Tosquera” con nuevas acciones que permitan avanzar progresivamente en su acondicionamiento y revalorización.