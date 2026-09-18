Murió Mario Torres, reconocido trabajador balcarceño de los medios

Mario Torres, reconocido trabajador balcarceño de los medios de comunicación de Mar del Plata y con una extensa trayectoria en radio y televisión, murió a los 68 años. La noticia fue comunicada por Mega Mar del Plata 101.9, emisora que dirigía.

Torres había nacido en Balcarce y, antes de radicarse en Mar del Plata, estuvo vinculado durante varios años al ámbito de la música. Se desempeñó como DJ en distintos eventos sociales y también trabajó en recordados locales nocturnos de la ciudad, entre ellos “Cipriano” y “Jean Boone”.

Además, tuvo una etapa laboral en el desaparecido Banco de Balcarce.

Con el paso de los años, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en los medios de Mar del Plata. También trabajó en la televisión nacional como productor del programa de Mauro Viale en ATC.

Su recorrido en la televisión quedó relacionado además con una anécdota que años más tarde recordó el humorista marplatense Sergio Gonal en el programa “Los Mammones”, de América.

Según relató Gonal, se presentó en el programa de Viale y le mostró a Torres un cassette con sus chistes. El productor le respondió: “Cambiate, vas al aire”. Aquella decisión marcó el debut televisivo del humorista.

En Mar del Plata, Torres continuó ligado a la radio y fue director de Mega Mar del Plata 101.9. Durante los últimos meses también estuvo al frente de “Sala de Ensayo”, un espacio en el que compartía su vínculo con la música.

Desde la emisora expresaron su pesar por el fallecimiento y destacaron su trayectoria: “Desde MEGA Mar del Plata despedimos con mucho afecto y pesar a Mario Torres, referente de MEGA y radiofonía en Mar del Plata”.

“Además de ser director de la emisora, en estos últimos meses nos deleitó conduciendo Sala de Ensayo, compartiendo con todos nosotros su encanto y amor por la música”, agregaron.

La muerte de Torres generó pesar entre colegas y trabajadores de los medios, tanto de Mar del Plata como de su Balcarce natal.