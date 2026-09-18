Día del Estudiante: habrá una jornada recreativa y musical en el Cerro El Triunfo

Con motivo del Día del Estudiante, la Dirección de Juventud llevará adelante el próximo lunes 21 de septiembre una jornada recreativa y musical destinada a jóvenes de Balcarce.

La actividad se desarrollará de 14 a 18 en el anfiteatro “Saverio Bonazza” del Cerro “El Triunfo”. Durante la tarde habrá música en vivo, la presentación de bandas locales y foodtrucks.

Entre los artistas que participarán de la programación se encuentra Los Amigos de tu Hermana, que formará parte de la propuesta musical prevista para la jornada.

Además, las bandas locales interesadas en sumarse podrán comunicarse con la Dirección de Juventud para participar de la actividad.

Por su parte, el programa Envión Balcarce acompañará la jornada con acciones de concientización y sensibilización sobre la ludopatía, con una mirada preventiva sobre esta problemática.