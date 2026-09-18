El quirófano móvil de Zoonosis se trasladará a un nuevo punto de atención

El quirófano móvil de Zoonosis, dependiente de la Dirección de Inspección General, continuará hasta el próximo lunes en inmediaciones de la sede del Club de Pesca Balcarce, ubicada en calles 25 y 8, en la zona de Plaza Colón.

De acuerdo con el cronograma de atención que se desarrolla semanalmente, el martes 22 la unidad será trasladada a un nuevo punto de la ciudad.

En esta oportunidad, el quirófano móvil se instalará en las adyacencias de la Escuela de Arte “Astor Piazzolla”, ubicada en calle 11 entre 18 y 20.

La iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios de Zoonosis a vecinos de distintos sectores de Balcarce y facilitar el acceso a las prestaciones que brinda el área.

Desde la dependencia se indicó que se continúa con la premisa de descentralizar las prestaciones y llevar las acciones del quirófano móvil a diferentes barrios de la ciudad.