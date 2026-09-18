Proponen unificar taxis, remises y aplicaciones bajo una nueva figura de transporte privado

El concejal Facundo Lazo, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó los alcances del proyecto presentado por su bloque el pasado 29 de junio, que propone unificar las distintas modalidades de transporte de pasajeros bajo una misma figura denominada “Autos de Transporte Privado”.

En diálogo con Radio Puntonueve, Lazo señaló que la propuesta apunta a simplificar el marco normativo vigente, que actualmente contempla de manera diferenciada a taxis y remises, al tiempo que busca incorporar a las nuevas aplicaciones de transporte que funcionan en distintas ciudades del país.

“Tratando de simplificar la legislación vigente, que por un lado hay taxis, por otro lado remises, estas nuevas aplicaciones que han surgido a nivel mundial y que circulan en todo el país sin ningún tipo de legislación y de control, hemos decidido unificar criterios y que todos trabajen en igualdad de condiciones”, explicó el edil.

Según detalló, la iniciativa surgió a partir de una reunión mantenida meses atrás con representantes del sector de remises en el ámbito de la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante.

Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento dentro de esa comisión. Lazo indicó que la propuesta recibió manifestaciones favorables de distintos bloques, aunque todavía persisten algunos aspectos que deben ser analizados antes de avanzar con su tratamiento.

El impacto impositivo y fiscal

Uno de los puntos que requiere especial consideración está relacionado con las modificaciones que podría generar la creación de la nueva figura en la legislación impositiva y fiscal del Municipio.

“Al cambiar la figura legal habría que modificar la Ordenanza Impositiva, la Fiscal, convocar a mayores contribuyentes”, explicó Lazo.

En este sentido, el concejal señaló que la proximidad del tratamiento del Presupuesto 2027 también podría incidir en los tiempos del proyecto. La intención, según planteó, sería incorporar las modificaciones correspondientes dentro de ese esquema en caso de que la iniciativa avance.

En busca de consensos

Lazo aclaró que la aprobación del proyecto no requiere unanimidad, sino el respaldo de la mayoría del Concejo Deliberante, y sostuvo que ya existen manifestaciones favorables de diferentes bloques.

De todos modos, consideró que todavía existe margen para alcanzar un consenso más amplio en torno a una iniciativa que, de acuerdo con su planteo, busca establecer un marco normativo común para las distintas modalidades de transporte privado de pasajeros.

El proyecto continuará siendo analizado en la Comisión de Planeamiento, donde deberán definirse los aspectos regulatorios, fiscales e impositivos antes de su eventual tratamiento en el recinto.