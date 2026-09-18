Volvieron a robar en una distribuidora de calle 6

Un nuevo hecho delictivo se registró en las últimas horas en Distribuidora Local Balcarce, propiedad de la familia Gual, ubicada en calle 6 entre 13 y 15.

De acuerdo con lo informado por Gustavo Gual a Puntonueve Noticias, los delincuentes ingresaron al establecimiento a través del patio y sustrajeron mercadería de uno de los camiones que se encontraba cargado.

El comercio ya había sido víctima de un robo meses atrás, cuando delincuentes se apoderaron de una importante suma de dinero, estimada en 80 millones de pesos.

Ante este nuevo episodio, Gual manifestó que decidió no radicar la denuncia y expresó su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad.

“Esto es lamentable. Estamos pagando seguridad y nosotros estamos adentro, encerrados y con hechos que se repiten todos los días”, señaló.

Por el momento, no se pudo determinar el monto de la mercadería sustraída.