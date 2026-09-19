A la edad de 90 años ha dejado de existir José Echeverría. Sus restos serán cremados. Casa de duelo: Calle 7 N° 797. Servicio de sepelios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 19 septiembre, 2026 0 831 @puntonuevebalcarce 9.313 Seguidores Seguir Deportes Kevin Gómez campeón argentino de los supermedianos 20 septiembre, 2026 Política Ordenan suspender el aumento de la luz en la Provincia por pedido de la Defensoría 18 septiembre, 2026 Deportes Kevin Gómez va por el Título Nacional Argentino de los Supermedianos Interés General Murió Mario Torres, reconocido trabajador balcarceño de los medios Actualidad Toledo analiza la venta de locales: Carrefour, La Anónima y capitales chinos aparecen entre los interesados Interés General El quirófano móvil de Zoonosis se trasladará a un nuevo punto de atención Policiales Volvieron a robar en una distribuidora de calle 6