El Hospital Municipal realizará una capacitación sobre higiene y traslado de pacientes

La jornada se desarrollará este jueves desde las 9 en el Microcine del Museo Juan Manuel Fangio y estará destinada a fortalecer los protocolos de trabajo dentro de la institución.

El Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” llevará adelante este jueves una capacitación destinada a fortalecer y actualizar los protocolos de trabajo vinculados con la higiene institucional y el traslado interno de pacientes.

La actividad comenzará a las 9 horas y tendrá lugar en el Microcine del Museo “Juan Manuel Fangio”. En una primera instancia, participarán integrantes de distintas áreas relacionadas con la atención y el funcionamiento cotidiano del centro de salud.

La capacitación estará a cargo de profesionales del Hospital Privado de Comunidad y de la Fundación Médica de Mar del Plata, instituciones que cuentan con experiencia en la implementación y aplicación de protocolos de trabajo en el ámbito sanitario.

Durante el encuentro se abordarán aspectos vinculados con las prácticas de higiene, seguridad y traslado de pacientes, con el objetivo de incorporar nuevos conocimientos y actualizar procedimientos.

Desde el Hospital Municipal señalaron que este tipo de instancias permiten fortalecer las herramientas de trabajo del personal y contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que se brindan diariamente a la comunidad.