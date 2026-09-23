Piden instalar un punto presencial de TelePASE en Balcarce para atender reclamos sobre la Ruta 226

La iniciativa fue presentada por la concejal Florencia Martínez y será debatida en el Concejo Deliberante. Solicita a Nación, Provincia y Vialidad Nacional la creación de un espacio de atención para facilitar la adhesión al sistema y resolver inconvenientes vinculados al cobro electrónico de peajes.

Mediante un proyecto de comunicación presentado para su tratamiento en el Concejo Deliberante de Balcarce, desde el oficialismo local solicitaron a los gobiernos nacional y provincial, junto con la Dirección Nacional de Vialidad, la instalación de un punto de atención presencial para usuarios del sistema TelePASE en el corredor de la Ruta Nacional 226.

La iniciativa fue presentada por la concejal Florencia Martínez (PRO – Juntos por el Cambio) y plantea la necesidad de contar con un espacio que permita a los automovilistas adherirse al sistema, recibir asistencia y resolver inconvenientes vinculados al funcionamiento del cobro electrónico.

Según se señala en los fundamentos, la implementación del sistema requiere generar herramientas accesibles para los vecinos de Balcarce y de la región que utilizan diariamente la Ruta 226 por motivos laborales, educativos, comerciales, turísticos o para trasladarse por cuestiones de salud.

El proyecto advierte que la ausencia de una oficina de atención en la ciudad obliga actualmente a los usuarios a trasladarse hasta Mar del Plata o a realizar las gestiones exclusivamente por canales digitales. De acuerdo con lo planteado por la edil, esta última modalidad puede representar una dificultad para determinados sectores de la comunidad.

Reclamos por fallas en los peajes

A las dificultades para realizar trámites se suman, según los fundamentos de la iniciativa, los reclamos de conductores habituales de la Ruta 226 por presuntas fallas en los lectores de los peajes.

El texto menciona situaciones en las que los dispositivos no serían reconocidos pese a encontrarse correctamente registrados, lo que podría generar demoras en los puestos de cobro, la necesidad de realizar pagos en efectivo, cobros duplicados y preocupación entre los usuarios ante eventuales multas por supuestas evasiones de peaje.

En este sentido, el proyecto sostiene que la creación de un espacio presencial permitiría canalizar estos reclamos y brindar respuestas ante los inconvenientes que puedan surgir con el sistema.

Proponen dos lugares estratégicos

Entre los posibles emplazamientos, la iniciativa plantea evaluar la intersección de la Ruta Nacional 226 con la Ruta Provincial 55, en el sector conocido como El Cruce, o bien la estación de peaje El Dorado, ubicada en el tramo que une Balcarce con Mar del Plata.

Los fundamentos también mencionan como antecedente la existencia de centros de atención en la vecina ciudad balnearia, incluso en dependencias vinculadas al Ministerio de Turismo bonaerense, y consideran que una experiencia similar podría implementarse en puntos estratégicos del corredor vial.

El objetivo es que el puesto no se limite a la adhesión al TelePASE, sino que también permita evacuar consultas, entregar e instalar dispositivos y canalizar reclamos, incluyendo gestiones relacionadas con la devolución de montos que los usuarios consideren cobrados indebidamente a raíz de fallas en las lecturas automatizadas.

La propuesta será puesta a consideración del Concejo Deliberante y busca generar un canal de atención presencial que acompañe la transición hacia el sistema de cobro electrónico en el corredor de la Ruta Nacional 226.