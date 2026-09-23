Los socios fundadores del Autódromo deberán acreditarse previamente para asistir a la competencia

El trámite podrá realizarse de manera presencial en las oficinas de información turística o vía WhatsApp. El plazo vence el viernes 25 de septiembre a las 9 de la mañana.

La Subsecretaría de Turismo informó que los socios fundadores del Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio” que deseen asistir a la competencia automovilística prevista para este fin de semana deberán realizar previamente el correspondiente trámite de acreditación.

La gestión podrá efectuarse de manera presencial en cualquiera de las oficinas de información turística de Balcarce. También se encuentra habilitada la posibilidad de realizar el trámite a través de WhatsApp, comunicándose al 2266-638650.

Para completar la acreditación por esta vía, los interesados deberán enviar nombre y apellido, número de DNI y número de socio.

Desde el área municipal remarcaron que no se realizarán acreditaciones durante el fin de semana en el predio del Autódromo, por lo que quienes pretendan asistir deberán completar el trámite con anterioridad.

El plazo para realizar la acreditación estará vigente hasta el viernes 25 de septiembre a las 9:00.