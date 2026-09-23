Alejandro “Tiky” Ramírez organiza una rifa para afrontar los gastos de su tratamiento

El vecino atraviesa desde 2017 una enfermedad de fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar y se encuentra en lista de espera del INCUCAI para un trasplante pulmonar. La rifa cuenta con 100 números y distintos premios.

Alejandro “Tiky” Ramírez, vecino de Balcarce, lleva adelante una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos que implica su tratamiento médico y los frecuentes viajes e internaciones que debe realizar junto a su familia.

Ramírez padece fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar desde 2017 y se encuentra desde hace tres años en lista de espera del INCUCAI para un trasplante de pulmón.

Actualmente recibe atención en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, en Florencio Varela, donde debe realizar controles e internaciones periódicas. Según explicó, cada dos o tres meses permanece internado durante aproximadamente una semana o diez días, como parte del seguimiento de su tratamiento y del proceso relacionado con su permanencia en la lista de espera.

Estos traslados representan además un importante esfuerzo económico para su familia. Durante los períodos de internación deben afrontar gastos de alojamiento, ya que viajan desde Balcarce junto a sus seres queridos.

La familia está integrada por Ramírez, su esposa y sus dos hijas, una joven de 18 años y una niña de 3.

Ante esta situación, decidieron organizar una rifa solidaria con distintos premios, de la que se encuentran disponibles 100 números. Lo recaudado será destinado a cubrir parte de los gastos que deben afrontar durante los viajes y estadías vinculados al tratamiento.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2266 462035 para adquirir un número y, al mismo tiempo, acompañar a “Tiky” y su familia en este difícil proceso.

La propuesta representa una nueva oportunidad para que la comunidad pueda acompañar a una familia balcarceña que atraviesa un tratamiento de alta complejidad y que necesita afrontar los costos que genera esta situación.