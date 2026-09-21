Suspendieron el festejo por el Día del Estudiante

Debido a las adversas condiciones climáticas, desde el área de Juventud de la Municipalidad de Balcarce se determinó suspender el festejo por el Día del Estudiante que estaba previsto para este lunes en el cerro “El Triunfo”.

El fuerte viento registrado durante la jornada y el pronóstico desfavorable para las próximas horas fueron determinantes para tomar la decisión y dejar sin efecto la actividad programada.

De esta manera, quedaron suspendidas las presentaciones de bandas musicales y los demás atractivos que habían sido organizados para celebrar junto a los jóvenes en el tradicional espacio público.

La medida fue adoptada como prevención y ante la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la propuesta.