El PJ de Balcarce participó del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro

El presidente del Partido Justicialista de Balcarce, Sergio Aranaga, formó parte del encuentro realizado en Avellaneda, que reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos del país y fue encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El presidente del Partido Justicialista de Balcarce, Sergio Aranaga, participó del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se desarrolló este sábado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda.

El encuentro reunió a dirigentes, militantes y referentes de distintos puntos del país y contó con mesas de debate sobre diferentes áreas, en una jornada que tuvo como objetivo avanzar en la organización federal del espacio y en la elaboración de una propuesta política.

Tras su participación, Aranaga calificó la jornada como “multitudinaria, magnífica, emocionante y profundamente constructiva”. Según expresó, el encuentro permitió que “miles de compañeros y compañeras de distintos puntos del país” se encontraran para debatir, escucharse, organizarse y pensar colectivamente el futuro del país.

El dirigente destacó especialmente la presencia del PJ de Balcarce, a partir de la invitación recibida desde la Secretaría Privada del gobernador Kicillof, y consideró un “honor” representar al peronismo de la ciudad en un encuentro de alcance federal.

Durante la jornada se desarrollaron distintos espacios de discusión vinculados con educación, salud, trabajo, producción, ciencia, seguridad, obra pública, juventudes y cultura, entre otros temas. El cierre estuvo a cargo de Kicillof, quien planteó la necesidad de ampliar la construcción política del MDF hacia distintos sectores y territorios del país.

En ese contexto, Aranaga sostuvo que regresó del encuentro con “una enorme convicción” y afirmó: “Cuando el peronismo se organiza, cuando vuelve a encontrarse con su pueblo y cuando se anima a construir colectivamente, hay esperanza y hay futuro”.

Finalmente, el presidente del PJ de Balcarce hizo referencia a una de las expresiones formuladas por Kicillof durante el cierre del plenario y manifestó el acompañamiento del espacio local: “Axel dijo: ‘Cuenten conmigo’ y nosotros le decimos desde Balcarce, Axel, contá con nosotros. Vamos a estar donde haya que estar, militando, organizando y construyendo colectivamente ese futuro”.