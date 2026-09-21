Balcarce: realizarán una charla abierta sobre prevención del suicidio

Con el objetivo de generar un espacio de escucha, diálogo y reflexión, el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 14, se llevará a cabo una charla abierta sobre prevención del suicidio en las instalaciones del Centro Provincial de Atención (CPA) Balcarce, ubicado en 53 y 20.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad y busca brindar información, despejar inquietudes y compartir herramientas que permitan acompañar a personas que puedan estar atravesando situaciones de sufrimiento o momentos difíciles.

Desde la organización remarcaron la importancia de generar espacios donde sea posible expresarse, pedir ayuda y fortalecer los vínculos. En ese sentido, señalaron que hablar, escuchar y acompañar también son formas de cuidar, y que la prevención se construye colectivamente.

La actividad estará a cargo de Promotores de Salud Comunitaria y del equipo del CPA Balcarce, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria es abierta y gratuita. La iniciativa busca acercar herramientas y recursos a la comunidad, bajo la premisa de que informarse también es una forma de prevenir.

Asimismo, se recuerda que quienes estén atravesando un momento difícil pueden pedir ayuda y recurrir a personas de confianza o a los servicios de salud disponibles. Pedir ayuda es un primer paso.